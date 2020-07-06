新冠肺炎｜澳洲維多利亞省7．8關閉接壤新南威爾斯省邊界抗疫 (22:13)

維省周一亦新增兩人死亡，是全澳洲逾兩星期以來再有死亡病例，令全國死亡人數增至106人。維省首府和最大城市墨爾本最近確診數字急升，促使當局對30個市郊地區實施嚴格社交距離限制，又全面封鎖9幢公屋大樓。有被隔離的民眾批評當局處理失當，《衛報》周一報道，住在北墨爾本其中一幢被封鎖公屋的迪尼（Ahmed Dini）稱：「昨晚凌晨2時仍有住戶未獲派食物。」

維省與新南威爾斯省對上一次「封關」限制民眾往來，已要數1919年爆發西班牙流感大流行的時期。新省省長博利積奇莉安（Gladys Berejiklian）對於何時重開邊境未有時間表，當局表示有工作等需要的民眾可申請跨省活動許可證。周三凌晨起軍人會在省界巡邏。

（路透社/法新社/衛報）

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