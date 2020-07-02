港區國安法｜美國眾議院通過《香港自治法案》　全國人大強烈譴責 (18:10)

全國人大強烈敦促美國國會及政客停止干涉包括香港事務在內的中國內政。若美方一意孤行，中方必將採取一切必要措施予以堅決回應。全國人大指出，國家安全立法在世界各國均屬中央事權。中央政府對香港特區的國家安全負有最大和最終責任。全國人大常委制定港區國安法完全是中國內政，外國無權干預。

【09:15】《港區國安法》生效，美國眾議院周三（1日）一致通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），法案尚待參議院投票，再交總統特朗普簽署生效。

美國參議院上周通過《香港自治法案》，今次眾議院通過的版本稍有不同。眾議院通過的法案要求制裁屬強制，限制了特朗普免除制裁的能力，並制裁與實施《港區國安法》的中國官員有交易來往的銀行。

（法新社/路透社）

相關報道：美參院通過《香港自治法案》 金融機構助損自治者可被制裁

港區國安法專輯：bit.ly/2BgqLwZ