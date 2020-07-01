港區國安法｜美國會議員提議案　擬為可能受國安法迫害港人提供難民身分 (12:55)

「港區國安法」條文昨（6月30日）公布後數小時，美國民主、共和兩黨的參眾議員隨即提出一項議案，要求國務院為可能受港區國安法迫害的香港人提供難民身分，給予政治庇護。
這條名為《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），要求美國國務院將因為表達政見或和平參與政治活動，而遭到迫害或擔心遭迫害的香港居民，列為需要特別人道關懷的難民，提供「第二級優先難民身分」（Priority 2 refugees）。他們的配偶、子女及中國籍父母將得到同樣待遇。
難民申請的文件可在香港或第三國完成，然後難民可申請美國永久居留權和公民身分，且不受美國目前難民配額的限制，從法案通過之日起5年內有效。
據該議案舉例，可申請難民身分的例子包括2019及2020年組織反政府示威或在支持示威的公民社會組織擔任領導角色、示威期間擔任急救員、以記者身分採訪時遭到傷害、向參與示威而被捕的人提供法律支援，以及因為參與示威被控、被拘留或被定罪者。
（華爾街日報/中央社）
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