港區國安法｜蓬佩奧：香港傷心一天　佩洛西：一國兩制已死　應制裁損港自由中國官員 (08:45)

美國眾議院議長佩洛西也發表聲明，稱「港區國安法」通過顯示「一國兩制」已死，形容是粗暴的法律，目的是威嚇及打壓和平追求自由的人，她要求總統特朗普對侵害香港自由自治的中國官員實施制裁，並考慮所有可行的工具，包括簽證限制及經濟懲罰。

白宮國家安全委員會發言人烏利約特（John Ullyot）亦發表聲明，譴責中方通過港區國安法立法是違反國際承諾，矢言會繼續以強硬措施「反擊那些扼殺香港自由和（高度）自治的人」。他重申華府無法再予香港特殊和差別待遇，他說：「因北京如今對待香港如『一國一制』，美國也必須這樣做。我們呼籲北京立即走回頭路。」

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，全文連結：link.mingpao.com/64139.htm

（路透社/中央社）

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