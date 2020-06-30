美國「金州殺手」承認13項謀殺罪　料8月中判終身監禁 (20:00)

「金州殺手」迪安杰洛（Joseph DeAngelo）現年74歲，他於1973年至1979年在加州任職警員，當年因犯店舖盜竊而遭革職。周一庭上宣讀的罪狀包括他以切掉男嬰的耳朵要脅受害人口交、姦殺一名18歲女子等。他木無表情承認了13宗謀殺、近50宗強姦和逾120宗入屋爆竊控罪，以及其餘已過了檢控期限的罪行。

訴狀指出，他於1975年至1986年期間，慣於戴着面罩，在加州薩克拉門托、三藩市灣區東部、南加州一帶，夜闖受害人的睡房，用鞋帶把她們綑綁起來施暴及偷竊財物，然後乘夜逃去，有「東區強姦犯」或「暗夜尾隨者」等別號。

他潛逃40年，直至2013年暢銷書《我將消失於黑暗中》重提此案而引起關注，書中首次用「金州殺手」形容他。2018年，探員通過一個商用基因族譜配對網站，發現他的DNA與疑犯有關，經過一段時間跟蹤和撿起他扔掉的垃圾，印證其DNA跟多處犯罪現場的發現相同，其後於2018年4月拘捕他。

（BBC）