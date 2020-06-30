英研究：中俄媒體新冠肺炎扭曲報道及陰謀論　於法德廣泛流傳 (13:22)

研究調查的傳媒，包括俄羅斯的「今日俄羅斯」和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）；中國的中國環球電視網、中國國際廣播電台（CRI）和新華社；以及伊朗的西班牙語媒體HispanTV。

研究稱，這些傳媒都把疫情政治化，藉以批評西方民主，讚揚自己的國家，並宣揚各種有關病毒源頭的陰謀論。研究計算各媒體上月18日至本月5日最受歡迎的20篇報道在社交網站的平均互動數。結果發現，「今日俄羅斯」發布的法文報道，平均互動數是528，新華社的法文新聞是374，反觀法國大報《世界報》的報道只有105。

至於德語世界，今日俄羅斯報道的平均互動數是158，德國權威新聞雜誌《明鏡周刊》只有90。

「今日俄羅斯」法國版否認指控，稱其對新冠肺炎疫情的報道取態與其他法國傳媒無異。

（法新社）