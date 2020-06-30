英研究：中俄媒體新冠肺炎扭曲報道及陰謀論　於法德廣泛流傳 (13:22)

英國牛津大學旗下的「牛津網絡研究所」（Oxford Internet Institute）周一（29日）發表報告，指出中國及俄羅斯傳媒有關新型冠狀病毒疫情的扭曲報道及來源不明的陰謀論，在法國及德國的社交網站廣泛傳閱，甚至比歐洲老牌傳媒的報道更受歡迎。
研究調查的傳媒，包括俄羅斯的「今日俄羅斯」和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）；中國的中國環球電視網、中國國際廣播電台（CRI）和新華社；以及伊朗的西班牙語媒體HispanTV。
研究稱，這些傳媒都把疫情政治化，藉以批評西方民主，讚揚自己的國家，並宣揚各種有關病毒源頭的陰謀論。研究計算各媒體上月18日至本月5日最受歡迎的20篇報道在社交網站的平均互動數。結果發現，「今日俄羅斯」發布的法文報道，平均互動數是528，新華社的法文新聞是374，反觀法國大報《世界報》的報道只有105。
至於德語世界，今日俄羅斯報道的平均互動數是158，德國權威新聞雜誌《明鏡周刊》只有90。
「今日俄羅斯」法國版否認指控，稱其對新冠肺炎疫情的報道取態與其他法國傳媒無異。
（法新社）
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