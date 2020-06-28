美國示威｜美肯塔基州集會遭槍擊一死一傷 (19:00)

事發周六約晚上9時。網傳片段見一名男子站在傑佛森廣場公園旁開十多槍，在場示威者爭相尋找帳幕和長椅躲藏。警方發言說，一名男子當場死亡，並在附近發現另一人中槍但沒生命危險。警方事後封鎖公園調查，暫未有人被捕。當地傳媒曾報道有「武裝愛國組織」打算在當晚往集會現場「踩場」，但未有證據顯示兩者有關。

繼明尼阿波利斯市男子弗洛伊德被警以膝壓頸後死亡一事，泰勒一案同受關注。案情指稱，有警員本年3月13日凌晨持「不敲門搜索令」（no-knock warrant）突擊搜查泰勒住所，以調查一宗毒品案，結果泰勒的男友開槍打中警員的腳，警員還擊，最少向泰勒開8槍致其死亡。警方說，當晚有敲門或表露身分，但泰勒親友否認。警方事後把其中一名開槍的警員革職。

（紐約時報/CNN）