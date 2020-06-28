港區國安法｜日媒：若通過法案　日政府將表「遺憾」 (15:55)

全國人大常委會今日起一連三日開會，各界料「港區國安法」會在今次會議通過。日本《讀賣新聞》今日（28日）報道，日本政府已進入協調階段，中國一旦通過「港區國安法」，將向中國方面表達「遺憾」。而表達「遺憾」是第二嚴厲的日本政府外交表現，僅次於「譴責」。
報道指出，日本大約有1400家企業進駐香港，並引述一日本政府高層官員透露，日本政府認為法案一旦通過，「香港基於一國兩制的高度自治產生動搖，這是讓日本也成為當事人的重要問題」。
報道稱，日本政府在外交表現上，最嚴厲的措辭是「譴責」，其次為「遺憾」；而最弱的用法是「關注」，比「關注」稍強一些的是「擔心」，而介乎「擔心」與「遺憾」中間是「憂慮」。
日本政府就「港區國安法」對中國發言的姿態逐漸提高。日本內閣官房長官菅義偉上月22日曾就此議題表示「抱持高度關心注視」，同月25日提升為「強烈擔心」；而日本政府外務省5月28日召見中國駐日大使孔鉉佑時，對「港區國安法」表達「深刻憂慮」。日本若對「港區國安法」般的外國政策使用「遺憾」一詞，將為十分罕見。
（中央社/讀賣新聞）
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