新冠肺炎．各國疫情｜全球累計確診破1000萬 (19:15)

【11:55】綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（28日）早上11時，全球共有逾995萬人確診新型冠狀病毒，逾49.8萬人染疫死亡。各國疫情如下：

．美國：累計2,508,705宗確診病例，累計125,511人死亡。

．巴西：累計1,313,667宗確診病例、57,070人死亡。

．俄羅斯：累計626,779宗確診病例、8958人死亡。

．印度：累計508,953宗確診病例、15,685人死亡。

．英國：累計311,727宗確診病例、43,598人死亡。

．韓國：上周六（27日）新增62宗確診病例，累計12,715宗；無新增死亡病例，累計282宗。（韓聯社）

．日本：上周六新增92宗確診病例，累計18,409宗；新增1人死亡，累計972宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）