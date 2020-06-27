美眾議院通過首都華盛頓成第51州法案　史上首次 (11:51)

華盛頓市在美國地位為「聯邦地區」，不屬於任何州份。國會1973年通過的《地方自治法》（Home Rule Act）賦予華盛頓市有限的自治權，惟同時讓國會對其立法和預算有極大控制權。華盛頓市目前有約70萬名居民，當中黑人佔46%，但沒有州長及參議員，只有一名有立法權、無投票權的眾議院代表。

路透社報道稱，華盛頓市民的政治立場一直傾向民主黨，過往市長選舉均是由民主黨候選人勝出。而今次眾議院表決中，投支持票的也全是民主黨籍議員。分析指出，共和黨認為若華盛頓市成為第51州，只會對民主黨有利。

如華盛頓市升格成州份，將命名為Washington, Douglass Commonwealth，以紀念反奴隸制領袖Frederick Douglass。不過白宮、聯邦政府大樓、國會山莊、美國最高法院等聯邦大樓，將不會納入該州。

（路透社／中央社）

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