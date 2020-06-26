把男童拋下美術館觀景台　英青年判囚15年 (23:30)

去年8月4日，當時17歲的伯佛瑞（Jonty Bravery）前往泰特現代美術館10樓觀景台。根據閉路電視片段，他曾尾隨多名幼童，以及觀察觀景台的欄杆。案發時，受害男童走在家人前面，朝伯佛瑞方向走去，結果被伯佛瑞抱起，拋越欄杆，頭朝下飛墮30米，跌在5樓平台。

受害男童腦出血，脊椎、腳和手臂多處骨折，目前情況雖有改善，但仍得坐輪椅，需要人24小時照護及留有後遺症。

控方指出，伯佛瑞的所為是有預謀犯案，鎖定幼童為目標，而且把男童拋下後仍然「笑着聳了聳肩」。

法官判刑時表示，伯佛瑞意圖謀殺，從其案發時的所作所為，顯示他對公眾構成重大危險，稱伯佛瑞「策劃一切，顯然對於所犯罪行招致的惡名感到陶醉」，判處他入獄15年。

伯佛瑞自案發後一直被羈留於高度設防的精神病院，他聲稱犯案是因為他沒有得到適當的心理健康問題治療。伯佛瑞5歲時被診斷患上自閉症譜系障礙（ASD），亦有人格障礙。精神科醫生稱，伯佛瑞有精神病態迹象。

（BBC/法新社/中央社）

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