英國熱浪逼人遊客湧至海灘　當局頒布為「重大事件」【多圖】 (15:10)

伯恩茅斯當局表示，海灘人頭湧湧的場面令他們感到「驚恐」，於是發出重大事件通知，並增強警力。市議會領袖斯萊德（Vikki Slade）稱，群眾湧至導致當地道路嚴重擠塞，停車場爆滿，人們到處非法泊車，大量垃圾堆積，以及出現醉酒打架等情況。她指出，伯恩茅斯未準備好迎接那麼多遊客，呼籲市民不要前往，亦應避免大量群眾聚集。

據英國氣象局（Met Office）資料顯示，希斯羅機場昨日測到氣溫飆升至攝氏33.3度，為今年迄今最熱的一天。大量民眾湧至海灘暢泳消暑。英格蘭醫療專家在社交媒體警告說，如果人們不遵循保持社交距離的準則，新冠病毒疫情可能再次反彈。

英國目前累計近31萬宗確診病例、超過4.3萬人死亡，是歐洲疫情最嚴重的國家。

（法新社/BBC/中央社）

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