人為錯誤引發巴基斯坦97死空難　航空部長：國內三成機師持假牌 (19:30)

巴國航空部長Ghulam Sarwar Khan在國會表示，全國860名在本地航空公司工作的機師當中，262人（約30%）「沒有親身參加考試」，而是「請槍」代考，他們不合飛行資格。

Khan指出，上月22日的97死空難涉事飛機，經檢查後相信沒有機件故障，是機師未按程序降落肇禍。他稱初步調查顯示，當時兩名機師首次嘗試降落時，進場高度較正常高逾兩倍，但機師無視控制塔人員建議，繼續降落，卻收起機輪，令飛機落地時機身直接與跑道摩擦，空管人員目擊機身冒出火花，但沒有通知機師；首次降落失敗後，機師再次嘗試降落時飛機引擎失效，空管人員要求飛機提升高度，機師只回應稱「我會處理」，飛機最終墜落民居，全機僅兩人生還。Khan批評涉事兩名機師「過分自信」，但未有透露他們是否持有假牌照。

（衛報/BBC/CNN）

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