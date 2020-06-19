新冠肺炎｜研究：染新冠病毒康復後　抗體只能維持兩至三月 (19:15)

中國的研究人員以重慶市萬州區的兩組患者作比對，一組為37名無症狀患者，另一組為37名有症狀患者。研究發現，無症狀患者的抗體反應比有症狀患者的弱，在康復8周內，81.1%無症狀患者出現抗體下滑，有症狀患者則是62.2%。研究亦指出，康復8周內，40%的無症狀患者體內幾乎已偵測不到抗體，只有12.8%的有症狀患者會出現相同情況。

研究人員指出，雖然這次研究的樣本量很小，但能突顯一些國家考慮使用「免疫護照」（即向有新冠病毒抗體的人發放護照或無風險證明，使他們能夠旅行或重返工作）的潛在風險。研究人員亦認為，若病癒後對新冠病毒的免疫力掉落得如此之快，很可能會再度染病。

（中央社/紐約時報/CNBC）

北京疫情｜中國疾控中心公布北京病毒基因序列 稱比歐洲流行病毒「老」

日本推防疫手機App 身處確診者密切接觸範圍將獲通知

內地增32宗確診 北京25宗本土病例