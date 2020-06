博爾頓新書爆特朗普為求連任　求習近平購農產品　避港反修例爭議 (14:00)

博爾頓新書 The Room Where It Happened: A White House Memoir(暫譯《事發房間:白宮回憶錄》)將於下周二(23日)開售,美國傳媒昨日刊載部分內容。博爾頓在書中述及2018年12月,特朗普與習近平在布宜諾斯艾利斯G20峰會會面時,習近平談及希望兩人繼續合作,又敦促美方取消對數千億美元中國貨品加徵懲罰性關稅,獲特朗普當場應允。特朗普只要求中方增加採購部分美國農產品,以利他在大選中爭取關鍵農業州分的選票。

但至去年5月,中國單方面撕毁部分貿易改革承諾而令談判觸礁。博爾頓稱,同年6月的G20大阪峰會上,特朗普懇求習近平運用中國的經濟實力幫他連任,提議不加徵關稅,敦促中國與美國達成協議。習近平當時同意兩國重啟談判,令特朗普非常高興,稱習近平為「中國史上最偉大的領導人」。

博爾頓指出,特朗普為達成中美貿易協議而漠視中國人權問題,在去年六四天安門事件30年時,特朗普拒絕發表白宮聲明,誤稱事件為15年前發生,又稱只着眼達成協議。其後香港因反修例掀起百萬人示威,特朗普亦稱「不想蹚渾水」。

司法部周三尋求法院頒布緊急命令阻止該書發行。特朗普同日向霍士新聞斥博爾頓「犯了法」,強調書中內容都是高度機密資料,博爾頓未獲批准公開。

(華爾街日報/BBC)