博爾頓新書爆特朗普為求連任　求習近平購農產品　避港反修例爭議 (14:00)

博爾頓新書 The Room Where It Happened: A White House Memoir（暫譯《事發房間：白宮回憶錄》）將於下周二（23日）開售，美國傳媒昨日刊載部分內容。博爾頓在書中述及2018年12月，特朗普與習近平在布宜諾斯艾利斯G20峰會會面時，習近平談及希望兩人繼續合作，又敦促美方取消對數千億美元中國貨品加徵懲罰性關稅，獲特朗普當場應允。特朗普只要求中方增加採購部分美國農產品，以利他在大選中爭取關鍵農業州分的選票。

但至去年5月，中國單方面撕毁部分貿易改革承諾而令談判觸礁。博爾頓稱，同年6月的G20大阪峰會上，特朗普懇求習近平運用中國的經濟實力幫他連任，提議不加徵關稅，敦促中國與美國達成協議。習近平當時同意兩國重啟談判，令特朗普非常高興，稱習近平為「中國史上最偉大的領導人」。

博爾頓指出，特朗普為達成中美貿易協議而漠視中國人權問題，在去年六四天安門事件30年時，特朗普拒絕發表白宮聲明，誤稱事件為15年前發生，又稱只着眼達成協議。其後香港因反修例掀起百萬人示威，特朗普亦稱「不想蹚渾水」。

司法部周三尋求法院頒布緊急命令阻止該書發行。特朗普同日向霍士新聞斥博爾頓「犯了法」，強調書中內容都是高度機密資料，博爾頓未獲批准公開。

（華爾街日報/BBC）