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港區國安法｜李亮喜籲聯合國派香港人權狀況特別報告員　勿待「只剩清理街頭血污可做」才出手 (12:34)

今年3月卸任聯合國緬甸人權狀況特別報告員的李亮喜，周二（16日）在Project Syndicate網站撰文，擔心制訂「港區國安法」會導致衝突繼續升級，呼籲聯合國不要等到「只剩清理街頭血污可做」的時候才出手，選項包括向香港派出人權狀況特別報告員（special rapporteur）或特使（special envoy）。

李亮喜以自身經驗比較兩種模式的優劣，指出透過人權理事會決議案委任的特別報告員，會專注揭露違反人權的行為，可藉透明度達成某種問責；特使較少就人權問題發聲，但可以推動政治或外交解決方案。李亮喜表示，即使中國反對，聯合國秘書長古特雷斯仍可自行任命特使。她承認，即使聯合國採取上述做法，也無法一夕之間改變狀況，但起碼可向香港人提供一些支持或保護的姿態。

就香港問題要求聯合國派出特使，並非李亮喜首倡，前港督彭定康曾撰文作此建議。澳洲、加拿大、新西蘭和英國的國會外交委員會主席，本月初亦聯署致函呼籲古特雷斯這樣做。李亮喜稱古特雷斯應迅速行動。

（Project Syndicate）

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