新冠病毒疫情追蹤程式恐侵私隱　挪威宣布停用 (22:04)

國際特赦組織安全實驗室的研究員，分析阿爾及利亞、巴林、法國、冰島、以色列、科威特、黎巴嫩、挪威、卡塔爾、突尼斯和阿聯酋的追蹤新冠病毒疫情應用程式。組織周二（16日）發表報告，點名指巴林的「BeAware Bahrain」、科威特的「Shlonik」及挪威的「Smittestopp」程式是最驚人的大規模監控工具。大部分追蹤應用程式僅靠藍牙信號分析用戶與患者接觸的可能，但該3國的應用程式會透過GPS獲得確實位置數據，並上載到政府中央數據庫，從而能實時追蹤用戶位置。研究員指出，這3國政府很容易將這些敏感個人資料與相關者聯繫起來，因巴林和科威特會要求使用程式的用戶登記身分證號碼，挪威用戶則要用有效電話號碼註冊。

縱使取得有關數據有助當局防範疫情擴散，但國際特赦組織安全實驗室主管瓜爾涅里（Claudio Guarnieri）指出，這些應用程式漠視個人私隱，是高度入侵的監控工具，遠超應對疫情所需程度，要求有關政府立即停止使用。挪威數據保護局早前稱該國疫情追蹤程式可能侵犯用戶私隱後，公共衛生研究所周一已宣布停用該應用程式。

（BBC/彭博社）