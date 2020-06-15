菲律賓著名記者網絡誹謗罪成　人權組織批杜特爾特打擊異見者 (20:00)

案件涉及菲國地產商維爾弗雷多．龔（Wilfredo Keng）的一則報道。雷薩創辦的揭弊新聞網站Rappler於2012年5月29日報道，龔過往涉嫌販運人口與走私毒品，並與首席大法官科羅納（Renato Corona）可能有不尋常的利益轇轕。

Rappler網站2017年被控「網絡誹謗」，但報道刊登時政府並未制訂「網絡犯罪法」。不過，檢控官指出，Rappler網站2014年曾更正該報道的錯字，稱之為「重刊」，屬於2012年9月新定「網絡犯罪法」規管範疇，因此控告Rappler、該新聞網站的創辦人之一兼行政總裁雷薩、撰寫報道的記者桑托斯（Rey Santos Jr.）網絡誹謗。

馬尼拉地區法院法官埃斯塔西奧（Rainelda Estacio-Montesa）今晨判Rappler無罪，但雷薩和桑托斯罪成，須面臨最少6個月零一天至6年的囚刑，並須向受害人賠償約6.3萬港元，但准許保釋和提出上訴。

56歲的雷薩曾任美國有線新聞網絡（CNN）記者多年，其創立的Rappler以揭弊、批判總統杜特爾特政府見稱，曾遭司法部控告逃稅。她2018年榮登《時代》雜誌年度風雲人物。

（法新社/衛報/ABS-CBN）