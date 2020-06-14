新冠肺炎｜日本食材網購「疫」流而上　5月訂單為2月20倍 (22:15)

岩手縣一間擁有約18萬用戶的網上食材直銷商「Pocket Marche」，其首席執行官高橋博之表示，曾有報道稱東京超市出現食材短缺，過去兩個月其平台註冊用戶及食物生產者不斷增加，用戶數量比起2月上升逾3倍，生產者則由約2000間增至6月約2700間。他認為，日本政府4月發布緊急狀態後，市民停止外出用餐，繼而轉向網購食材，令食材訂單量大幅增加。日本現已解除全國緊急狀態。

高橋博之表示，食材網購讓生產者與消費者直接聯繫，並稱有消費者在收到訂購的鮮魚後在家做菜，使全家熱鬧起來，而生產者亦會收到用戶評價。來自佐賀縣的菜農表示，疫情幾乎令他原本供應予餐飲店的芫荽「栽種就得扔掉」；他自3月起將貨品在Pocket Marche上架，結果收到100多人的訂單，並獲得不少用戶對貨品的好評，在疫情打擊下成功抓緊新商機。

（共同社）