美國示威｜美國再有警員擊斃非裔男觸發示威　當地警察首長請辭 (12:55)

27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）上周五（12日）駕車停於Wendy's快餐店的駕駛購買車道，他睡着了並堵塞其他客人，店內員工報警處理。當局表示，布魯克斯未能通過酒精測試及拒捕。閉路電視片段顯示，布魯克斯與警方糾纏期間，看似奪得其中一名警員的電槍後，隨即跑離現場。警員追捕期間，布魯克斯轉身將電槍瞄準警員，警員開槍擊中布魯克斯，他隨後送院接受急救手術，但最終不治。事件中一名警員受傷。消息一出，大批民眾上周六（13日）下午上街示威，涉事的Wendy's快餐店更被縱火。

死者家屬的律師表示，當時布魯克斯沒有對警員構成生命威脅，警員不應開槍，又斥警員開槍後只顧拾起彈頭，兩分鐘後才替布魯克斯檢查脈搏。

亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）表示，她已接受警察首長希爾茲（Erika Shields）的辭呈。博頓斯在記者會中說：「我不認為這是正當地使用致命性武力，我亦已敦促解除肇事警員的職務。」

亞特蘭大警局並未回應事件，當局也未公布兩名白人警員的姓名。

（中央社/紐約時報）