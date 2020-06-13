倫敦反種族主義及極右陣營周六同時示威　警提早宵禁當局圍封雕像 (21:40)

倫敦大都會警察廳事前聲明，倫敦仍因新型冠狀病毒疫情未完全解封，呼籲示威者切勿到倫敦，堅持示威的人則須遵守規定，依從擬訂遊行路線和集會場地，且於下午5時前散去。「黑人的命也是命」（BLM）主辦單位為免與極右團體及自稱保衛雕像、紀念碑的愛國者起衝突，已提前一日於周五（12日）舉行示威，並呼籲支持者周六不要參加任何反種族主義集會。不過，預料仍有數以千計民眾按原定計劃，由海德公園經特拉法加廣場遊行到國會。極右政黨「英國優先（Britain First）」等右翼團體則在國會廣場和白廳部分地方集會。

倫敦市方事前用圍板圍封國會廣場上的雕像，包括英國戰時首相邱吉爾、印度「聖雄」甘地和南非總統曼德拉等，以免受到任何一方示威者污損。市長簡世德（Sadiq Khan）表示，收到情報極右會乘機針對黑人和亞裔名人雕像，他說：「我們認為這些雕像可能成為暴力爆發點，我們擔心那些極右團體牽涉暴力、蓄意破壞，以及與參加BLM運動示威者惹起混亂。」

（衛報/英國廣播公司/每日郵報/獨立報）

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