美國示威｜西雅圖示威者佔領警局設「自治區」　特朗普促市府「奪回」暗示或出兵 (20:45)

西雅圖市警方早前多日以施放催淚彈和胡椒噴霧等武力對付示威者，惹來民眾反彈。官員為緩解示威者與警方之間的緊張，周一（8日）命令警員拆走東區國會山附近的路障並撤退，包括棄守鄰近的東區警署。示威者隨即佔據附近6條街區繼續和平示威，估計目前約有500人留守。他們連日紮營，開放予所有人發表相關議題的演說，分享詩歌、音樂和紀錄片等活動，有心人則提供免費飲食、醫藥品予駐紮的示威者，消防在市政府默許下在現場設置洗手間。示威者強調佔領區沒有領袖、組織，但列出30個要求，包括解散市警隊、禁止出動武裝部隊、撤走在學校部署的警力，以及向受警暴受害人賠償等。

特朗普周三（10日）晚在Twitter發文，指摘該批示威者是「國內恐怖分子」、要求州長和市長「奪回你們的城市」，否則聯邦政府會出手，暗示出兵。市長德坎周四（11日）在記者會上表示，大多數示威和平，批評特朗普推動有關示威的假消息，以配合他的「法治總統」形象，質疑他威脅出兵的說法，他說：「派軍入西雅圖，違憲違法。入侵西雅圖、分裂我們城市（西雅圖）及煽動暴力的威脅，非但不受歡迎，而且不合法。」

（綜合報道）