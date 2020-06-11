東京解除警報放寬防疫措施　娛樂場所恢復營業 (22:15)

東京都政府上周二（2日）發布「東京警報」，呼籲居民持續防疫。「東京警報」設有3項發布指標，包括一周平均每天新增病例超過20宗、感染源頭不明的病例比率高於50%，以及每周新增病例比率較前一周高，只要符合任何一個指標，東京都政府就會衡量目前病牀負荷量等，決定是否發出警報。

目前東京都3項指標均低於標準，都政府認為最近一周疫情趨穩，昨（10日）聽取專家意見後，決定解除「東京警報」，並進一步放寬防疫限制措施，進入防疫第三階段，其中卡拉OK、彈珠店、遊樂場等可恢復營業；居酒屋等餐飲業的營業時間，可從目前的朝5晚10，放寬到朝5至隔日凌晨零時。另外由本月19日起，感染風險較高的現場表演場地，以及有陪侍人員的餐飲業等，只要採取預防措施便可恢復營業。

都知事小池百合子在會上稱，新階段中幾乎所有商戶的營業限制都會解除，由於疫苗需長時間才能面世，公眾必須學習與病毒共存，並維持必要防疫措施，防範第二波疫情。

另外，共同社引述政府消息報道，日本政府有意今夏先對疫情趨緩的越南、泰國、澳洲及新西蘭4國有條件放寬商務旅客入境，預計每日約有250個入境限額，入境時須持病毒檢測陰性證明，抵達後須再接受病毒檢測，並提供行程等資料及避免使用公共交通工具。

（共同社/中央社）