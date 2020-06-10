首爾日均新冠病毒確診數字見新高　入娛樂場所須掃QR碼記錄身分助追蹤 (22:30)

韓國新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，首爾日均確診宗數於周一（8日）達19.3，是疫情爆發以來最高。韓國中央災難安全對策本部今日（10日）起，要求民眾進入全國娛樂場所前要掃描QR碼記錄個人資料，以便一旦爆疫時追蹤曾到訪者。
韓國周二（9日）新增50宗新冠病毒確診個案，累計11,902宗確診；新增個案當中43宗屬本地感染，其中40宗來自首爾。此前首爾最高日均確診宗數是3月14日的17宗，但本月7及8日的日均確診數字已分別達18.9和19.3宗。韓聯社指出，以首爾為中心的首都圈多地近期爆發群組感染，佔確診總數比例增加，且感染途徑不明；自5月2日起首爾基本傳染數（Basic Reproduction Number）一直超過1，即平均每名感染者可傳染多於一人，顯示疫情仍在擴散。
為方便爆發疫情時追蹤接觸者，韓國政府本月1至7日在首爾、仁川、大田的16處場所，試行QR碼電子出入登記系統；今日起全國約8萬處娛樂場所均須使用相關系統，記錄訪客個人資料，若有訪客因使用舊式電話等原因而無法出示QR碼，可以手寫紀錄代替。衛生部門會巡查娛樂場所，違反相關規定者最高罰款300萬韓圜（約1.95萬港元），並可能被下令停業。
（韓聯社）
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