布隆迪總統心臟病猝死　其妻早前確診新冠病毒 (20:15)

布隆迪政府發表聲明，恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）周一因心臟病在中東部卡魯濟省一所醫院逝世。聲明說，恩庫倫齊扎上周六（6日）下午在恩戈齊省觀看排球比賽，晚間感覺不適後被送院治療，雖然翌日病情好轉，但到周一上午突惡化，搶救無效後逝世。聲明表示，布隆迪從周二起進入為期7天的全國哀悼期。

在新冠疫情期間，恩庫倫齊扎拒絕封城，體育運動和大型政治集會繼續舉行，全國1100萬人口至今有83宗官方確診個案，但外界質疑數字嚴重被低估。肯尼亞傳媒《民族日報》報道，恩庫倫齊扎的妻子丹尼斯上月底確診後，被送往肯尼亞首都內羅畢接受治療。這一消息使得恩庫倫齊扎實際上死於新冠肺炎的猜測甚囂塵上。

恩庫倫齊扎2005年當選總統，其後在2010年和2015年連任。他原定於8月離任，由上月當選的執政黨保衛民主全國委員會—保衛民主力量總書記恩達伊希米耶（Evariste Ndayishimiye）接任。

（衛報/新華社）