新西蘭草擬「旅遊氣泡」框架　專家稱可考慮加入港台等地 (16:45)

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阿德恩今晨接受The AM Show訪問時表示，仍在研究與澳洲如何推行「旅遊氣泡」，新西蘭要確保澳洲在追蹤個案上跟新西蘭同樣嚴謹，而目前看來澳洲不同省份的情況都不同，新西蘭不希望作出一個導致前功盡廢的決定。阿德恩稱政府正草擬一個框架，因為這不僅關乎澳洲，也關乎未來與其他國家開放邊境，對於有聲音認為應該容許太平洋島國如庫克群島，以及台灣民眾到新西蘭旅遊，她說要先訂立框架。

新西蘭奧塔戈大學（Otago University）公共衛生學教授貝克（Michael Baker）昨稱，政府應考慮讓太平洋島國先於澳洲加入旅遊氣泡，又認為很多東亞國家或地區都正消滅病毒，台灣已成功，韓國和香港也正邁向同一方向，呼籲政府可以考慮將這些國家或地區加入旅游氣泡。

另外，英國傳媒報道，當地政府計劃向歐盟提出成立歐洲旅遊氣泡，讓英國和歐洲之間民眾可以自由通行，毋須隔離，希望7月中實施，而英國昨日起實施的隔離入境者14天的措施亦會「盡快」取消。

（Newshub/英國每日郵報）