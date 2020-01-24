新冠肺炎．各國疫情｜全球累計突破711萬宗　美國累計近200萬宗 (13:32)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周二（9日）下午1時，全球共有逾711萬人確診新型冠狀病毒，逾40.6萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,961,185宗確診病例，累計111,007人死亡。
．巴西：累計707,412宗確診病例、37,134人死亡。
．俄羅斯：累計476,043宗確診病例、5963人死亡。
．英國：累計288,834宗確診病例、40,680人死亡。
．印度：累計266,598宗確診病例、7473人死亡。
．西班牙：累計241,717宗確診病例、27,136人死亡。
．意大利：累計235,278宗確診病例、33,964人死亡。
．秘魯：累計199,696宗確診病例、5571人死亡。
．法國：累計191,313宗確診病例、29,212人死亡。
．韓國：周一（8日）新增38宗確診病例，累計11,852宗；新增1宗死亡病例，累計274宗。（韓聯社）
．日本：周一新增21宗確診病例，累計17,223宗；新增3宗死亡病例，累計919宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
相關字詞﹕抗疫新階段 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 新冠肺炎 2019冠狀病毒病 編輯推介