新西蘭最後確診者康復　限聚令周二凌晨解除 (22:15)

新西蘭衛生部表示，最後一名來自奧克蘭的確診女患者，在過去48小時已沒有出現任何病徵，被視為痊癒；全國亦17天沒有新增確診個案。

總理阿德恩稱，有信心已阻止病毒在國內傳播，並宣布周二凌晨起國家警戒級別會從第2級降至第1級，解除社交距離限制，公眾聚會和國內旅遊不再受限，學校和工作場所可以重開，惟仍須實施邊境管制，入境者要接受病毒檢測。

阿德恩讚揚國民前所未有地團結戰勝病毒，說抗疫工作雖然未完全結束，但無可否認是里程碑。被問到得悉國內已沒有感染個案時有何反應，她回答：「我跟女兒跳起舞來。」

為遏止疫情，新西蘭實施了75天限制措施，包括約7星期嚴格封城令，其間大部分商業活動暫停。當地至今累計1154人受感染，22人死亡。

（路透社）