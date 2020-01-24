新冠肺炎．各國疫情｜全球累計突破700萬宗　日本無新增死亡病例 (12:46)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周一（8日）中午12時30分，全球共有逾700萬人確診新型冠狀病毒，逾40.2萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,942,363宗確診病例，累計110,514人死亡。
．巴西：累計691,758宗確診病例、36,455人死亡。
．俄羅斯：累計467,073宗確診病例、5851人死亡。
．英國：累計287,621宗確診病例、40,625人死亡。
．印度：累計257,486宗確診病例、7207人死亡。
．西班牙：累計241,550宗確診病例、27,136人死亡。
．意大利：累計233,197宗確診病例、33,899人死亡。
．秘魯：累計196,515宗確診病例、5465人死亡。
．法國：累計191,102宗確診病例、29,158人死亡。
．韓國：周日（7日）新增38宗確診病例，累計11,814宗；無新增死亡病例，累計維持273宗。（韓聯社）
．日本：周日新增38宗確診病例，累計17,202宗；無新增死亡病例，累計維持916宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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