新冠肺炎｜美國有示威者確診　專家憂爆發「示威者群組」 (23:24)

新型冠狀病毒肺炎疫情尚未完結之際，美國有公共衛生專家和官員憂慮民眾聚集參與抗議種族歧視和警暴的示威，可能爆發集體感染。美國《紐約時報》上周六（6日）報道，最少在堪薩斯州勞倫斯（Lawrence）、喬治亞州阿森斯（Athens）、俄亥俄州哥倫布（Columbus）、俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城（Oklahoma），已出現示威者確診個案。
有示威者即使戴了口罩，依然懷疑因參與前一個周末的示威而染上新冠病毒，亦有無病徵的示威者事後得知自己確診，呼籲參與同日示威者趕快接受新冠病毒檢測。專家憂慮未來一兩周或陸續出現「示威者群組」集體感染。
美國疾控中心（CDC）病毒學家雷德菲爾德（Robert Ray Redfield）上周四（4日）呼籲示威者接受新冠病毒檢測，他說：「基於疾病傳播方式，我們有充分理由預期會看到新的群組和新爆發。」一些衛生部門和專家勸喻近日參與示威的人，加緊留意個人可能感染病毒的病徵，如有懷疑，應趕緊接受檢測和自我隔離。
除了美國，英國、比利時、澳洲、加拿大、德國、津巴布韋等國，近日亦有民眾在大小城市上街抗議種族歧視和警察暴力。
根據約翰霍普金斯大學資料，截至本港時間周日（7日）晚上11時，全球有693萬宗新冠病毒病例，美國累計逾192萬人染疫。
（紐約時報/有線新聞網絡）
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