新冠肺炎｜美國有示威者確診　專家憂爆發「示威者群組」 (23:24)

有示威者即使戴了口罩，依然懷疑因參與前一個周末的示威而染上新冠病毒，亦有無病徵的示威者事後得知自己確診，呼籲參與同日示威者趕快接受新冠病毒檢測。專家憂慮未來一兩周或陸續出現「示威者群組」集體感染。

美國疾控中心（CDC）病毒學家雷德菲爾德（Robert Ray Redfield）上周四（4日）呼籲示威者接受新冠病毒檢測，他說：「基於疾病傳播方式，我們有充分理由預期會看到新的群組和新爆發。」一些衛生部門和專家勸喻近日參與示威的人，加緊留意個人可能感染病毒的病徵，如有懷疑，應趕緊接受檢測和自我隔離。

除了美國，英國、比利時、澳洲、加拿大、德國、津巴布韋等國，近日亦有民眾在大小城市上街抗議種族歧視和警察暴力。

根據約翰霍普金斯大學資料，截至本港時間周日（7日）晚上11時，全球有693萬宗新冠病毒病例，美國累計逾192萬人染疫。

（紐約時報/有線新聞網絡）