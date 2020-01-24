新冠肺炎．各國疫情｜全球逾40萬人死　累計確診691萬宗 (18:33)

【18:33】根據約翰霍普金斯大學統計，截至本港時間周日（7日）晚6時半，全球新型冠狀病毒死亡數字突破40萬關口，當中美國錄得超過10.9萬人死亡，英國和巴西分別有40,548人和35,930人染疫亡。另外，全球有逾691萬人確診。
【12:45】綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（7日）中午12時，全球共有逾689萬人確診新型冠狀病毒，逾39.9萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,920,061宗確診病例，累計109,802人死亡。
．巴西：累計672,846宗確診病例、35,930人死亡。
．俄羅斯：累計458,102宗確診病例、5717人死亡。
．英國：累計286,294宗確診病例、40,548人死亡。
．印度：累計246,622宗確診病例、6946人死亡。
．西班牙：累計241,310宗確診病例、27,135人死亡。
．意大利：累計234,801宗確診病例、33,846人死亡。
．秘魯：累計191,758宗確診病例、5,301人死亡。
．法國：累計190,759宗確診病例、29,145人死亡。
．韓國：上周六（6日）新增57宗確診病例，累計11,776宗；無新增死亡病例，累計273宗。（韓聯社）
．日本：周六新增46宗確診病例，累計17,164宗；新增2人死亡，累計916宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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