新冠肺炎．各國疫情｜全球逾40萬人死　累計確診691萬宗 (18:33)

【18:33】根據約翰霍普金斯大學統計，截至本港時間周日（7日）晚6時半，全球新型冠狀病毒死亡數字突破40萬關口，當中美國錄得超過10.9萬人死亡，英國和巴西分別有40,548人和35,930人染疫亡。另外，全球有逾691萬人確診。