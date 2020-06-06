英國無家者疫下獲酒店免費招待　種花打掃砌牆回報 (22:35)

在伍斯特郡的Fownes Hotel在3月開始，邀請超過45名無家者免費入住。這一酒店共有60間房間，平日每晚房價可達155英鎊（約1500港元）。其中一名受惠的無家者Eddie Boult表示，很感謝酒店員工，稱他們非常照顧自己，所以他決定為酒店砌磚牆，聊表謝意。48歲Peter Swinbourne已流浪了25年，這是首次睡在雙人牀上，稱酒店的員工拯救了他。

酒店助理經理Julie Merrick表示，疫情下繼續開放是希望可幫助別人，又稱這批新的客人很可愛，對得到幫助充滿感恩。Julie估計自己在疫情期間，每日工作的時數是日常的一倍 。酒店現由11名員工運作，酒店為員工提供全套保護裝備，包括手套、口罩等，餐廳員工每日為客人提供三餐膳食，食物直接送到各人房間，以減低傳播病毒的風險。酒店至今並沒有人感染新冠病毒。

（Good News Network）