新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾674萬宗　印度染疫人數達23.6萬超意大利 (13:29)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（6日）下午1時，全球共有逾674萬人確診新型冠狀病毒，逾39.4萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,897,838宗確診病例，累計109,143人死亡。
．巴西：累計614,941宗確診病例、34,021人死亡。
．俄羅斯：累計449,256宗確診病例、5520人死亡。
．英國：累計284,734宗確診病例、40,344人死亡。
．西班牙：累計240,978宗確診病例、27,134人死亡。
．印度：累計236,657宗確診病例、6649人死亡。
．意大利：累計234,531宗確診病例、33,774人死亡。
．法國：累計190,180宗確診病例、29,114人死亡。
．韓國：周五（5日）新增51宗確診病例，累計11,719宗；無新增死亡病例，累計273宗。（韓聯社）
．日本：周五新增44宗確診病例，累計17,118宗；新增4人死亡，累計914宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 抗疫新階段 編輯推介