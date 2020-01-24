美國示威｜白宮外街道髹「黑人的命也是命」　華盛頓市長聲援示威【短片】 (11:05)

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）疑遭警暴身亡，引起全美反種族主義及反警暴示威。警方周一（1日）傍晚突然武力驅散在白宮外的和平示威民眾，被質疑為特朗普開路讓他可前往附近教堂「擺拍」，引起外界撻伐。民主黨籍華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）在白宮外其中一區街道的路面上髹黃色的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）字句（影片按此），並將該區段改名為「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），聲援示威。