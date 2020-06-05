首爾再爆新冠病毒感染群組　保健品銷售活動29人染疫多為年長顧客 (23:10)

涉事保健品公司「Richway」經營上門銷售業務，亦常在冠岳區棗園洞辦公室舉辦銷售活動及座談會，參加者多為長者。該感染群組中首名確診者是居於首爾的72歲老翁，他周一（1日）在Richway辦公室暈倒送院，翌日確診，染疫途徑未明。至今確診的29人當中，18人居於首爾，其他人分別居於京畿道、仁川市和忠清南道。

首爾當局表示，已追蹤到11名Richway員工和188名由5月22日至6月1日出席過該公司活動的顧客，合共199人正接受新型冠狀病毒測試。

首爾近期出現多個新型冠狀病毒感染群組，截至周五，梨泰院夜店群組已累積逾270宗確診，一物流中心群組有124宗個案，另一教會群組則有76人染疫。韓國累計個案宗數增至11,668，較前一日新增39宗確診，其中34宗屬本地感染。過去兩周的新增個案當中，73%來自群組感染，當中大部分出現在首爾，防疫部門因此呼籲首都圈民眾周末盡量避免聚會。

（韓聯社）