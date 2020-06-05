英女童馬德琳失蹤13年　德警稱已遇害料涉曾姦老婦戀童犯 (19:45)

德國不倫瑞克（Braunschweig）檢察官辦公室發言人沃爾特斯（Hans Christian Wolters）周四表示，當局相信犯案者是一名曾因性虐兒童和販毒等被判囚的性罪犯。英國《衛報》引述消息稱，疑犯是43歲德國男子布呂克納（Christian Bruckner）。沃爾特斯表示，由於調查仍在繼續，因此不會詳盡闡述有何證據支持此結論，但有報道指出，在馬德琳失蹤後翌日，布呂克納把自己的積架房車轉名。英國警方周四公布多張與疑犯生活有關的照片，亦包括其兩部車。

警方表示，疑犯布呂克納1995至2007年在葡萄牙阿爾加維（Algarve）地區居住及工作，曾涉及酒店和度假公寓盜竊，警方不排除他闖入馬德琳的住宅爆竊並把她擄走。布呂克納正在德國就販毒罪服刑，已完成三分之二刑期，他正申請假釋，當局將作決定，但要視乎另一案件裁決；他在2005年因在葡萄牙入屋強姦一名72歲美國婦人，去年被判囚7年，但有關引渡技術細節懸而未決。

警方調查期間，發現布呂克納的女友在他強姦老婦後返回德國，當局正追查其下落。與德國和葡萄牙當局共同調查此案的倫敦警察廳指出，案件在英國仍列作失蹤人口調查，因仍沒有明確證據顯示馬德琳是否仍在生。女童家庭的發言人表示，馬德琳父母認為案件的最新發展相當重要，是警方多年來首次就此案如此肯定地把矛頭指向某人。

（BBC/CNN/衛報/每日郵報）