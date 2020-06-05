新冠肺炎｜英頂尖大學招收海外生失預算　將降低入學要求 (18:15)

英國羅素集團（Russell Group）包含該國24所頂尖大學，包括牛津、劍僑和多所倫敦大學學院。由於今年疫情仍未知何時結束，國際航班恢復無期，令英國院校今年收生大失預算。英國《每日電訊報》報道，除了國際和歐洲學生大減，由於不少大學預計今年都要改為網上學習或舉行新生活動，令很多高中畢業生都寧願暫時不入學，惹起不少羅素集團院校校長憂慮。為確保收生人數，部分院校已準備降低入學要求。一名校長透露，頂級院校報考人數和學位比例仍很高，因此就算有學生放棄入讀，其他學生會補上，但以往學生若達不到要求，校方毋須讓步，今年如校方收不到3科A的學生，就需要選擇AAB的學生。

英國高等教育政策研究所總監希爾曼（Nick Hillman）說：「大學希望（有學生）填補學位。今年18歲學生人數減少，令這變成『買家主導』的市場。」他表示， 今年的高級程度會考學生成績若差一點才達到頂級大學要求，大可致電校方，對方很可能會答應。

（每日電訊報/每日郵報）