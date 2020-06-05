美研究：二氧化碳濃度再達新高　疫下停擺影響輕微 (17:15)

最新數據由美國斯克里普斯研究所及美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）分別在夏威夷冒納羅亞天文台量度。由於北半球植物5月才開始生長，在生長季前的二氧化碳濃度一般為全年最高。數據顯示，上月大氣二氧化碳濃度為417.2ppm，較去年的414.8ppm高2.4ppm。雖然今年升輻較去年稍緩，但整體仍與過去10年的平均年度增幅相若。

斯克里普斯研究所地球化學專家基林教授（Raplph Keeling）指出，如果全球沒有因疫症封城，二氧化碳濃度增幅可能再多0.4ppm，但較之其他可能導致二氧化碳濃度波動的因素，如厄爾尼諾現象等，其影響極輕微。他估計，全球碳排放持續6至12個月減少20%至30%，才能令二氧化碳增幅明顯減少。

過去研究顯示，大氣層的二氧化氧濃度增長速度不斷加快，1960年代年均增幅約0.8ppm，但到過去10年增幅已達2.4ppm。有研究指出，雖然全球4月初的二氧化碳每日排放量平均下跌約17%，但隨着各地陸續解封，全年的碳排放量與去年相比可能僅下跌4%至7%。

（衛報）

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