新冠肺炎．各國疫情｜全球累計確診逾663萬宗　巴西逾61萬人染疫 (13:00)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周五（5日）中午12時，全球共有逾663萬人確診新型冠狀病毒，逾39.1萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,872,660宗確診病例，累計108,211人死亡。
．巴西：累計614,941宗確診病例、34,021人死亡。
．俄羅斯：累計440,538宗確診病例、5376人死亡。
．英國：累計283,079宗確診病例、39,987人死亡。
．西班牙：累計240,660宗確診病例、27,133人死亡。
．意大利：累計234,013宗確診病例、33,689人死亡。
．印度：累計226,713宗確診病例、6363人死亡。
．法國：累計189,569宗確診病例、29,068人死亡。
．韓國：周四（4日）新增39宗確診病例，累計11,668宗；無新增死亡病例，累計273宗。（韓聯社）
．日本：周四新增47宗確診病例，累計17,078宗；新增5人死亡，累計910宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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