新冠肺炎．各國疫情｜全球651萬宗確診　俄羅斯43萬人染疫 (13:43)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周四（4日）下午1時半，全球共有逾651萬人確診新型冠狀病毒，逾38.6萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,851,520宗確診病例、107,175人死亡。
．巴西：累計584,016宗確診病例、32,548人死亡。
．俄羅斯：累計431,715宗確診病例、5208人死亡。
．英國：累計281,270宗確診病例、39,811人死亡。
．西班牙：累計240,326宗確診病例、27,128人死亡。
．意大利：累計233,836宗確診病例、33,601人死亡。
．印度：累計216,919宗確診病例、6088人死亡。
．德國：累計184,121宗確診病例、8602人死亡。
．韓國：周三（3日）新增39宗確診病例，累計11,629宗；無新增死亡病例，累計維持273宗。（韓聯社）
．日本：周三新增31宗確診病例，累計17,031宗；新增4人死亡，累計905宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
相關字詞﹕各國疫情 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介