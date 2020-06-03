美國示威｜示威者向警員送水　傳達和平信息【短片】 (23:00)

美國反警暴示威蔓延多個城市，在賓夕法尼亞州匹茲堡市，有民眾周日（5月31日）上街示威，他們高舉雙手，示意集會和平，其間有警察在附近戒備。當日天氣炎熱，有人送贈樽裝水給示威者，示威者Alexander Cash將水轉贈予警員，希望以送水的行動傳達和平信息，在場警員報以微笑。Alexander和警員說：「我明白你們在這裏執行職務。我不是對你們感到憤怒，我只對施暴的警員感到憤怒。」
Alexander也有家人任職警隊，他說，在示威現場戒備的警員其實也不想出來。美國的示威衝突升級，Alexander認為暴力不是解決辦法，溝通和積極心態才是可取之道。
（Pittsburgh's Action News 4）
This was how the peaceful protest in East Liberty concluded with one of the organizers giving the state police water that was donated to protesters. #pittsburgh #target pic.twitter.com/5GGgSu0vfZ
— Derek (@Beyond_barbells) June 1, 2020