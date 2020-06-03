美國示威｜示威者向警員送水　傳達和平信息【短片】 (23:00)

美國反警暴示威蔓延多個城市，在賓夕法尼亞州匹茲堡市，有民眾周日（5月31日）上街示威，他們高舉雙手，示意集會和平，其間有警察在附近戒備。當日天氣炎熱，有人送贈樽裝水給示威者，示威者Alexander Cash將水轉贈予警員，希望以送水的行動傳達和平信息，在場警員報以微笑。Alexander和警員說：「我明白你們在這裏執行職務。我不是對你們感到憤怒，我只對施暴的警員感到憤怒。」