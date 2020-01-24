新冠肺炎．各國疫情｜全球638萬宗確診　巴西55萬人染疫 (13:07)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周三（3日）中午12時50分，全球共有逾638萬人確診新型冠狀病毒，逾38萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,831,821宗確診病例、106,181人死亡。
．巴西：累計555,383宗確診病例、31,199人死亡。
．俄羅斯：累計423,186宗確診病例、5031人死亡。
．英國：累計279,392宗確診病例、39,452人死亡。
．西班牙：累計239,932宗確診病例、27,127人死亡。
．意大利：累計233,515宗確診病例、33,530人死亡。
．印度：累計207,615宗確診病例、5829人死亡。
．法國：累計188,450宗確診病例、28,943人死亡。
．韓國：周二（2日）新增49宗確診病例，累計11,590宗；新增一人死亡，累計273宗。（韓聯社）
．日本：周二新增51宗確診病例，累計17,000宗；新增3人死亡，累計901宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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