港區國安法｜約翰遜稱願改制度准持BNO港人逗留12個月可工作 (10:39)

全國人大常委會通過訂立「港區國安法」，有港人表示考慮移民。英國首相約翰遜於本港《南華早報》撰文，稱若中方訂立「港區國安法」，英國政府會改變移民政策，容許來自香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人，延長在英國逗留時間至12個月，並容許在當地工作，藉以取得公民身分。約翰遜說，這會是英國歷史上簽證制度最大的轉變，但若屬有需要，英國願意付諸行動。
約翰遜於文中提到，「港區國安法」削弱香港自由及侵蝕其自治，若中方繼續推動立法，將牴觸《中英聯合聲明》，英國別無選擇下，只能維護與港人深刻的歷史與友誼，為港人提供另一個選擇。
約翰遜稱，無意阻礙中國崛起，亦樂於與中國由貿易以至氣候變化方面有合作，惟香港去年經歷大型示威，中方倘訂立「港區國安法」，會令緊張局勢升溫，希望中國與國際社會合作，使香港繼續繁榮。
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