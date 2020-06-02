日本47都府縣同步舉行5分鐘煙花匯演　盼疫境中鼓舞群眾 (20:25)

這場喚作「提起精神！煙花匯演」（Cheer Up! Hanabi）項目於周一晚上8時，在東京都、北海道、大阪府、京都府和其他43個縣，包括多摩河、札幌、岩沼、豐橋、福岡等約150處同時舉行。各地發放均只歷時5分鐘，遠遠短於一般近一小時或以上的節慶煙花匯演。

主辦單位本來不肯披露發放位置和日子，擬製造「快閃」驚喜和避免人群結集觀賞。惟考慮到突然放煙花可能對某些人帶來困擾，最後還是作出預告，但仍有民眾不知情。周一晚部分地區雖然有微雨，但不少人從街上或室內乍見煙花綻放，皆表讚歎。

受新型冠狀病毒疫情影響，日本多個傳統節日活動取消或延期，連原定7月揭幕的東京奧運也要押後一年。有商人預備了的煙花滯銷，商情大受衝擊。有商號因見5月5日兒童節孩子不能外出，遂在公司所在地自發上演了首場「快閃」煙花，及後陸續有煙花商加入行動，最後促成周一盛事。

（共同社/日本每日新聞/BBC）