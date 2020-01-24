新冠肺炎．各國疫情｜全球確診新冠病毒逾627萬宗　巴西逾52.6萬人染疫 (13:00)

．美國：累計1,811,357宗確診病例、105,160人死亡。

．巴西：累計526,447宗確診病例、29,937人死亡。

．俄羅斯：累計414,328宗確診病例、4849人死亡。

．英國：累計277,736宗確診病例、39,127人死亡。

．西班牙：累計239,638宗確診病例、27,127人死亡。

．意大利：累計233,197宗確診病例、33,475人死亡。

．印度：累計198,370宗確診病例、5608人死亡。

．法國：累計189,348宗確診病例、28,836人死亡。

．韓國：周一（6月1日）新增38宗確診病例，累計11,541宗；新增1人死亡，累計272宗。（韓聯社）

．日本：周一新增37宗確診病例，累計16,949宗；新增2人死亡，累計898宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）

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