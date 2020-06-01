下載風景畫作手機桌布　Android手機立即失靈 (20:00)

Android Authority的編輯親身實驗，其Google Pixel 2在設定了桌布後馬上失常，他後來嘗試重啟，但屏幕不斷在鎖屏畫面中開關，用戶無法進入解鎖畫面，只能夠實體按鍵關機。然而，就算進入安全模式重啟手機也無濟於事，最後只能回復原廠狀態並失去手機內所有資料。至於另一部Mate 20 Pro則沒有問題。根據討論區用戶報告，三星、小米、Google、諾基亞和OnePlus的手機都傳出「災情」。有報道稱，用戶仍可以進入安全模式後把涉事相片刪除，以解決問題。

有專家相信是圖片的meta資訊與Android系統衝突，而只有使用Android 10作業系統的用戶才會中招。9to5Google網站稱，該圖片使用RGB色彩模型，而不是Google傾向使用的sRGB，但Android 10無法把RGB轉換成其兼容的模式，因此每次要展示該圖片時就會出問題。

報道稱，類似問題在2018年已存在，當時Google的開發人員表示因為無法重現有關問題，沒有深究下去。

（綜合報道）