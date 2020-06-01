美國示威｜單膝跪地成反警暴象徵　警員「與民同跪」冀息民憤【多圖】 (18:29)

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）之死，觸發全美再次陷入反抗警暴及種族不公義的漩渦。弗洛伊德上周一（25日）疑因被白人警員肖萬（Derek Chauvin）以膝壓頸制服拘捕而致死，「單膝跪地」這個過往抗議警察欺壓黑人和種族歧視的抗爭象徵，同時成了這場反警暴浪潮的象徵，不單示威者以此動作來抗議警員向弗洛伊德施加過度武力，全美多地不少警員與示威者一起單膝跪地，以示「與民同行」，希望平息民憤及緩和警民對抗的緊張局勢。
5月25日，弗洛伊德因涉嫌使用偽鈔買香煙，在明尼阿波利斯街頭被警方拘捕，其間他在未有明顯反抗下遭警員肖萬制服在地，以膝跪壓頸項，弗洛伊德當時曾說「我無法呼吸（I can't breathe）」但未獲理會，最終失去知覺，送院後不治。
途人拍下事件經過並放上網，觸發大批民眾上街示威和抗議警暴。示威浪潮一發不可收拾，瞬即席捲全美，且衍生暴力破壞及搶掠，多州進入緊急狀態，動員國民警衛隊，至今有40個城市實施宵禁，白宮外也連續多日有示威。
官方驗屍報告指出，肖萬膝跪弗洛伊德的頸項長達8分46秒；在最後的2分53秒，弗洛伊德已不省人事。案中4名涉事警員被革職，其中肖萬被控三級謀殺及二級誤殺。
美式足球員卡佩尼克2016年起在賽場單膝「跪國歌」抗議警察欺壓黑人和種族歧視，其後單膝跪成為抗爭象徵。