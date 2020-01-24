新冠肺炎．各國疫情｜全球確診新冠病毒逾616萬宗　印度逾19萬宗確診 (13:35)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周一（6月1日）中午12時半，全球共有逾616萬人確診新型冠狀病毒，逾37.2萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,790,191宗確診病例，累計104,383人死亡。
．巴西：累計514,849宗確診病例、29,314人死亡。
．俄羅斯：累計405,843宗確診病例、4,693人死亡。
．英國：累計276,156宗確診病例、38,571人死亡。
．西班牙：累計239,479宗確診病例、27,127人死亡。
．意大利：累計232,997宗確診病例、33,415人死亡。
．印度：累計190,609宗確診病例，5408人死亡。
．法國：累計189,009宗確診病例、28,805人死亡。
．韓國：周日（5月31日）新增35宗確診病例，累計11,503宗；新增1人死亡，累計271宗。（韓聯社）
．日本：周日新增35宗確診病例，累計16,912宗；新增3人死亡，累計897宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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