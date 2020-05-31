路透社記者採訪美反警暴示威　疑遭警橡膠子彈射傷 (19:53)

受傷的路透社記者昨晚8時左右、即宵禁令剛生效不久之際，在該市西南部一處有500名示威者聚集的地方採訪。攝影記者查韋斯（Julio-Ceaser Chavez）稱，當時正拍攝警員以橡膠子彈及催淚彈驅散群眾的情况，突然其中一名警員轉身舉起用於發射橡膠子彈的步槍直接向他瞄準。數分鐘後，查韋斯和路透社安全顧問蘇厄德（Rodney Seward）前往附近的油站尋找掩護時均被橡膠子彈擊中。

查韋斯拍攝的事發影片顯示，兩人跑往避難時附近傳出數下射擊聲，蘇厄德隨即大叫臉部遭橡膠子彈擊中。其後的影片顯示蘇厄德在事發現場附近接受醫護人員治理，他的左眼下方有深長的傷口。查韋斯則被擊中後頸。另外兩人手臂均有受傷。事發時兩人均已清楚展示記者證等身分識別。

今次事件為記者採訪當地示威受襲又一事例，上周五（29日）一名美國有線新聞網絡（CNN）黑人記者直播示威活動期間，亦曾被警方鎖上手銬帶走。肯塔基州一名電視台記者亦在直播時被胡椒球彈擊中。

（路透社）

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