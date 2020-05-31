美反警暴示威拘1400人25城宵禁　國防部安排軍隊待命 (18:29)

白宮外昨連續第二晚出現示威，當局動員國民警衛隊協助控制場面。各地反警暴示威未絕，警車、警崗、警局被縱火和破壞。警察也被批作出可能刺激抗爭情緒的激烈行動，紐約市布魯克林區有警車撞向示威群眾，社交媒體片段可見不少人倒地，未知傷亡情況。

多名記者中橡膠子彈

根據美聯社的統計，自5月28日至30日的晚上，警方已在17個城市拘捕近1400名示威者。在明尼阿波利斯，CNN、MSNBC等多個傳媒機構皆報稱記者在採訪示威活動期間，遭警員發射的橡膠子彈打中。

《華爾街日報》引述國防官員消息報道，分別隸屬紐約州和北卡羅萊納州的兩個部隊約數百名士兵，已奉命準備在收到指令的4小時內出動往事件源頭明尼蘇達州。另有明尼蘇達州政府官員說，軍方準備調動多達1萬名士兵。軍隊這次可能只擔任物流等支援角色，但亦不排除白宮自1992年洛杉磯騷亂之後再度引用《暴亂法案》（Insurrection Act）在國內部署軍隊鎮壓。

（綜合報道）

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